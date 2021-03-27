Донецкая область приступила второму этапу вакцинации, во время которого прививки могут получить люди старше 80 лет. Об этом сообщил глава обгосадминистрации Павел Кириленко.

Отмечается, что первым вакцинированным из этой категории стал 81-летний Владимир из Мариуполя.



«На прививку он записался у семейного врача, чтобы иметь возможность чаще выходить из дома и безопасно встречаться с людьми», — говорится в сообщении.



За весь период прививочной кампании против COVID-19 в Донецкой области было сделано 9 684 прививки, из них 130 — за прошедшие сутки, сообщили в пресс-службе ОГА.