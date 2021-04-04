Украинская сторона не сможет решить вопрос погашения долгов по зарплате на неподконтрольных территориях рабочими до момента их возвращения в украинскую юрисдикцию. Об этом в комментариях «Новостям Донбасса» рассказала представительница украинской делегации в экономической подгруппе ТКГ Виктория Стахова.



«В рамках рабочей группы по экономическим вопросам мы не обсуждали [выплату долгов по зарплате] потому, что эти территории неподконтрольны правительству Украины, соответственно, никаким образом повлиять на людей "менеджеров" разных предприятий на данный момент мы не можем», — сказала она.



Стахова отметила, что решение этих вопросов до возвращения территорий под правовое поле Украины, невозможно.



«Когда эти территории вернуться под контроль государства Украины, мы сделаем все необходимые механизмы с нашей стороны, чтобы людям была выплачена зарплата», — резюмировала она.