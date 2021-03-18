Телеканал «Дом» запускает новую серию программ «Взгляд с Банковой», в которой главными действующими лицами выступают стейкхолдеры, связанные с Офисом президента. Вещатель извинился за то, что ввел в заблуждение зрителей, проанонсировав, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет ведущей телепрограммы.



Об этом говорится в пресс-релизе «Мультимедийной платформы иновещания Украины», в которую входят «Дом» и UATV.



«Пионером [программы] стала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, которая согласилась специально для аудиторий канала с временно оккупированных территорий и Донецкой и Луганской областей давать ответы на вопросы как спикер президента и объяснять позицию власти по актуальным для наших зрителей темам», — отмечается в сообщении.



Вещатель добавил, что в следующих эпизодах серии программ «Взгляд с Банковой» запланировано появление других стейкхолдеров или спикеров представителей власти в качестве приглашенных гостей или экспертов.



«С целью недопущения двойных трактовок участия Юлии Мендель или других приглашенных гостей и экспертов в проектах канала сообщаем, что пилотная версия, которая была представлена в социальных сетях 15 марта, имела целью привлечь внимание аудитории и получить обратную связь на указанный номер телефона», — подчеркивается в заявлении.



Первый эфирный эпизод проекта «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель» выйдет в эфир телеканала «Дом» в воскресенье, 21 марта, в 20:05 по киевскому времени. Также прямая трансляция будет вестись на сайте канала.



«Мы учли мнения аудиторий и сожалеем, что могли ввести в заблуждение часть подписчиков наших социальных сетей касательно участия госпожи Мендель в проекте в качестве ведущей на телеканале. Приносим извинения за то, что сразу не внесли ясности по этому вопросу. Мы учли критику и настаиваем на том, что все приглашенные спикеры и эксперты ограничены вопросами ведущих или журналистов. Редакция неустанно повторяет, что наша деятельность базируется на принципах Кодекса этики украинского журналиста», — добавил вещатель.

В начале недели стало известно, что государственные телеканалы «Дом» (вещает на неподконтрольные территории) и UATV (иновещание) покажут передачу c пресс-секретарем президента Украины под названием «Взгляд с Банковой с Юлией Мендель». Пилотный эпизод вышел в понедельник, 15 марта, на страницах вещателей в соцсетях. После пилотного эпизода редакция решила внести коррективы в программу.