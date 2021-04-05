Полицейский Денис Миронов

Инспектор батальона особого назначения «Миротворец» Главного управления Национальной полиции в Киевской области Денис Миронов умер на блокпосте в Луганской области.



Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, трагедия произошла сегодня, 6 апреля, в 8:30 во время несения им службы на блокпосте на линии соприксоновения на окраине города Сватово.



В сообщении не указали причины, обстоятельствах или деталях гибели правоохранителя. По данным источника «Новостей Донбасса» в полиции, Миронов умер после потери сознания. Смерть не связана с боевыми действиями.



«За период службы старший лейтенант полиции зарекомендовал себя как опытный работник, который добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей... Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Юрьевича. Светлая память», — говорится в сообщении.



Миронову было 34 года.