Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал на Францию и Германию за то, что те не могут «привести в чувство» Украину на фоне обострения ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Нью-Дели, пишет «Коммерсант».



«К сожалению, каждый раз, когда встречается "нормандский формат" в том или ином качестве на уровне лидеров или представителей или сотрудников МИД, мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувство. Сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно», — сказал Лавров.



Лавров заявил, что Москву разочаровывают действия западных коллег в связи с наращиванием украинской военной инфраструктуры на Донбассе. «По-прежнему наши западные коллеги, судя по всему, исходят из того, что надо всячески всемерно поддерживать украинскую власть, в том числе в ее абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», — сказал он.

Комментируя заявление Лаврова, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба указал, что попытки РФ выставить Киев агрессором провалились.



«Последняя неделя показала: все партнеры Украины прекрасно видят, что в себя надо приводить РФ. Они уже это делают. Взвешенность Украины, наоборот, отмечают положительно. Попытка РФ навязать Украине образ "агрессора" уже провалилась. Остались только громкие заявления для телезрителей в РФ», — написал он в Twitter.