Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в Донецкой области во вторник, 6 апреля, еще один умер вследствие подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
Отмечается, что обстрел со стороны боевиков произошел вблизи населенного пункта Невельское. «Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — рассказало командование.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий был смертельно ранен.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Как сообщалось, сегодня утром на блокпосте в Луганской области умер инспектор полицейского батальона «Миротворец» Денис Миронов. По данным «Новостей Донбасса», это небоевая потеря: полицейский умер после потери сознания.
Вчера на Донбассе от обстрелов погибли двое украинских военных.
С 27 июля 2020 года в зоне конфликта формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.
Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации на Донбассе.