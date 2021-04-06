Украинский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в Донецкой области во вторник, 6 апреля, еще один умер вследствие подрыва на взрывном устройстве. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Отмечается, что обстрел со стороны боевиков произошел вблизи населенного пункта Невельское. «Вследствие вражеского минометного огня один украинский защитник получил ранения. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь но, к сожалению, во время эвакуации он умер», — рассказало командование.



Кроме того, недалеко от населенного пункта Степное в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий был смертельно ранен.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Как сообщалось, сегодня утром на блокпосте в Луганской области умер инспектор полицейского батальона «Миротворец» Денис Миронов. По данным «Новостей Донбасса», это небоевая потеря: полицейский умер после потери сознания.



Вчера на Донбассе от обстрелов погибли двое украинских военных.



С 27 июля 2020 года в зоне конфликта формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации на Донбассе.