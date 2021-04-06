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Зеленский обсудил с премьером Канады обострение на Донбассе и план по членству в НАТО для Украины

06 апреля 2021, 18:50

Зеленский обсудил с премьером Канады обострение на Донбассе и план по членству в НАТО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил обострение на Донбассе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент проинформировал премьер-министра Канады о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России.

«За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 24 – в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 8 наших военных. Каждый день войны стоит нам жизней смелых, патриотических людей, которые должны строить будущее Украины», – сказал Зеленский.

Он отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Владимир Зеленский поблагодарил за сотрудничество в рамках Канадской военной тренировочной миссии UNIFIER и предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для Вооруженных Сил Украины, в частности увеличения количества канадских военных инструкторов.

Также он подчеркнул, что «как особый партнер Украины, Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о Плане действий по членству в НАТО для Украины».

В пятницу, 2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. 5 апреля состоялся разговор президента Украины с премьер-министром Борисом Джонсоном.

6 апреля Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава государства заявил, что НАТО — это единственный путь к завершению войны на Донбассе.

Контакты Зеленского с западными лидерами проходят на фоне стягивания российской техники к границам Украины и увеличения числа обстрелов на Донбассе.

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