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За 3 месяца экспресс-тесты на КПВВ «Новотроицкое» не выявили больных COVID-19

08 апреля 2021, 22:03

За 3 месяца экспресс-тесты на КПВВ «Новотроицкое» не выявили больных COVID-19

С начала проведения экспресс-тестирования на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» не было выявлено больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.

«На сегодня было сделано более 1500 тысяч экспресс-тестов. Все они были негативными», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

По мнению Педенко, это связано с тем, что люди с симптомами ГРИППа не будут пересекать линию соприкосновения.

«Проявление ковида — это проявление гриппа с классической температурой, болью в конечностях, суставах, мышцах. Я не думаю, что человек с такой клиникой решил бы пересекать КПВВ», — считает он.

При этом он отметил, что тесты сдают по желанию.

Педенко заверил, что Донетчина обеспечена экспресс-тестами и ежедневно в области совершается порядка 1500 таких исследований. В частности, 7 апреля из 1877 тестов было получено 452 положительных результата.

Экспресс-тестирование на КПВВ «Новостроицкое» началось 15 января. Воспользоваться бесплатным экспресс-тестом может любой гражданин, который приезжает на подконтрольную Украине территорию.

КПВВ «Новостроицкое» работает только по понедельникам и пятницам. В остальные дни работу пункта пропуска блокирует группировка «ДНР».

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