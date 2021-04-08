С начала проведения экспресс-тестирования на COVID-19 на КПВВ «Новотроицкое» не было выявлено больных коронавирусной болезнью. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития здравоохранения Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко.



«На сегодня было сделано более 1500 тысяч экспресс-тестов. Все они были негативными», — сказал он в эфире телеканала «Дом».



По мнению Педенко, это связано с тем, что люди с симптомами ГРИППа не будут пересекать линию соприкосновения.



«Проявление ковида — это проявление гриппа с классической температурой, болью в конечностях, суставах, мышцах. Я не думаю, что человек с такой клиникой решил бы пересекать КПВВ», — считает он.



При этом он отметил, что тесты сдают по желанию.



Педенко заверил, что Донетчина обеспечена экспресс-тестами и ежедневно в области совершается порядка 1500 таких исследований. В частности, 7 апреля из 1877 тестов было получено 452 положительных результата.

Экспресс-тестирование на КПВВ «Новостроицкое» началось 15 января. Воспользоваться бесплатным экспресс-тестом может любой гражданин, который приезжает на подконтрольную Украине территорию.



КПВВ «Новостроицкое» работает только по понедельникам и пятницам. В остальные дни работу пункта пропуска блокирует группировка «ДНР».