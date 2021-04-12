За воскресенье, 11 апреля, украинская сторона зафиксировала 5 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне конфликта на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что огонь велся по позициям украинских военных у Невельского, Водяного на Приазовье, Зайцево, Шумов. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет, подчеркнули в штабе ООС.



Группировка «ДНР» в воскресенье заявила про обстрелы своих позиций в районе Ужовки (бывшее Ленинское), Зайцево, Горловки (поселка шахты 6/7), Донецка (поселок шахты Трудовская).



Боевики «ЛНР» обстрелов не зафиксировали.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в этом году наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.