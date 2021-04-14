«ДНР» анонсировала проведение очередного форума с Пушилиным, Пасечником и россиянами

Группировка «ДНР» заявила о подготовке масштабного мероприятия под названием «Единство русских: защита прав и свобод». Форум, который имеет признаки пропагандистского, пройдет в Донецке 22-23 апреля, организатором выступает «Русский центр».



Как сообщается, форум посвящен «анализу положения русских, проживающих в Украине, выявлению фактов нарушения их гражданских, политических прав и свобод на протяжении последних 30 лет».



Анонсировано участие главы «ДНР» Дениса Пушилина, главы «ЛНР» Леонида Пасечника, «депутатов» и других представителей «республик». Также приглашены участники из Российской Федерации – кто именно, не уточняется.



В «ДНР» сообщают, что на форуме будут обсуждаться «стратегические направления по защите прав русских, ситуация с дискриминацией русскоязычных», а главным событием станет презентация «гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса и поддержке русскоязычного населения Украины».

В январе 2021 года группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке. Доктрина, в частности, включает семь шагов, которые «Л-ДНР» планируют выполнить в «ближней перспективе». Задача о вхождении подконтрольных «Л-ДНР» территорий в состав России там не прописана. При этом авторы указали намерение добиться «углубленной интеграции с Россией».



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что проведение форума «Русский Донбасс» в Донецке — это попытка развалить минский и нормандский переговорный процессы.