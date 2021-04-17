«Шахтер» проиграл «Динамо»: отставание от киевлян уже 10 очков

«Динамо» приближается к первому за пять лет чемпионству. Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» со счетом 1:0 в 22-м туре Украинской премьер лиги по футболу.



Единственный мяч на 34-й минуте забил Карлос де Пена с пенальти.



Таким образом, «Динамо» укрепило свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от «Шахтера» уже на 10 очков за четыре тура до финиша. Если столичный клуб победит в следующем туре, то станет чемпионом досрочно.







Матч проходил на НСК «Олимпийский в Киеве и был номинально домашним для «горняков». На стадионе не было зрителей из-за ситуации с коронавирусом.



В первом круге «Шахтер» обыграл «Динамо» со счетом 3:0.