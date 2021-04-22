Денисова: Жертвами боевых действий на Донбассе с 2020 года стали 124 мирных жителя

В 2020 году в результате российской агрессии на Донбассе погибли 18 мирных жителей, 89 — получили ранения. В этом году жертвами войны стали 17 человек (7 погибших и 10 раненых).



Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время круглого стола на тему «Состояние соблюдения прав человека на временно оккупированных территориях и вдоль линии соприкосновения».



«Среди погибших 2 детей. 70% всех жертв (12 человек) связаны с подрывом на минах или других взрывчатых устройствах, 24% (4 человека) — из-за обстрелов», — сообщила Денисова.



Кроме этого, на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно содержатся 280 украинских граждан, еще 258 человек считаются пропавшими без вести.



«Они содержатся в нечеловеческих условиях, без надлежащего питания и оказания медицинской помощи, лишены общения с родными и средств правовой защиты», — отметила Денисова.



Омбудсвумен также напомнила о незаконной паспортизации жителей ОРДЛО. По ее словам, принудительно паспорта РФ выдают медикам, учителям и работникам предприятий: «В случае отказа от получения российского паспорта их могут уволить с работы. В учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется только тем гражданам, которые имеют паспорта, выданные оккупационной администрацией или Российской Федерацией».