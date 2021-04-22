Арестович: Украина не будет вести переговоры с группировками «Л-ДНР»

Украина не будет вести переговоры с группировками «Л-ДНР». Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.



«Наша позиция принципиальна, и она состоит в том, что никаких переговоров с так называемыми "ЛНР", "ДНР" не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве», — говорится в сообщении.



По мнению Арестовича, Путин во время своего ответа президенту Украины Владимиру Зеленскому сделал интересную оговорку.



«Он сказал «с республиками "ЛНР/ДНР", которые Россия никогда не признавала до этого. Конечно, это оговорка, но эта оговорка подвешивает Минские соглашения. Если придираться, это словесный выход из Минских соглашений», — считает он.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Президент России Владимир Путин считает, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с президентом Владимиром Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.