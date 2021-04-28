«Не просто заглянуть в глаза»: Арестович заявил, что у Зеленского есть предложение Путину

У президента Владимира Зеленского есть «конкретное предложение» для президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



«Я уверяю, что президенту есть с чем поехать на эту двустороннюю встречу, если она состоится. Он не едет просто посмотреть в глаза», — сказал он.



По его словам, основная цель встречи двух президентов — удержать Путина на политико-дипломатическом пути решения конфликта на Донбассе.



«Встреча может создать условия и подать сигналы, даже неофициальные, которые покажут ему, что переход к открытому применения силы в отношении Украины — это смерть для России», — сказал Арестович.

20 апреля президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».



Путин ответил через два дня, заявив, что руководству Украины нужно обсуждать урегулирование на Донбассе не с ним, а с группировками «ДНР» и «ЛНР». При этом российский лидер заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве отношения между Россией и Украиной.



26 апреля Зеленский поручил главе своего Офиса Андрею Ермаку подготовить совместно с Кремлем его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.