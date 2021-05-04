Расследователи обнаружили многомиллионные покупки произведений искусства через оффшоры Порошенко. Его юристы назвали это «фейком»

Журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявили, что бывший президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко через подконтрольные ему оффшорные компании покупал произведения искусства. В команде экс-президента это отрицают, передает hromadske.



В расследовании, опубликованном на сайте OCCRP, говорится, что еще в начале 2010-х годов Порошенко получил контроль над по меньшей мере шестью оффшорными компаниями, которые использовал для финансирования сделок, в том числе многомиллионных покупок произведений искусства.



Для этого политик якобы использовал своего помощника Сергея Зайцева и австрийский банк Raiffeisen. Как выяснили журналисты-расследователи благодаря полученным письмам и документам, банк указал Зайцева бенефициарным владельцем большинства этих компаний – даже несмотря на то, что они обрабатывали десятки миллионов долларов для Порошенко до и во время его президентства.



В 2018 году Управление финансового рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за «ненадлежащую проверку бенефициарного владельца и несвоевременное обновление документов, данных и информации, необходимых для понимания структуры собственности и контроля в отношении клиентов с высоким уровнем риска».



Однако FMA не уточнил, кто из клиентов Raiffeisen с высоким уровнем риска был идентифицирован неправильно. В декабре 2019 года Высший административный суд Австрии штраф отменил.



Кроме того, как говорят в OCCRP, еще 11 офшорных компаний, работающих с Raiffeisen, также связаны с бизнес-империей Порошенко.



По данным расследователей, в перечне покупок Порошенко есть картина Сальвадора Дали за более чем 338 тысяч долларов, которую он якобы приобрел через одну из своих компаний в 2012 году.



Также в 2013 году Порошенко приобрел полотно Ильи Репина «Казаки на Черном море», говорят в OCCRP. В том году он якобы купил картин на 4,8 миллиона фунтов – в основном русских художников.



В пресс-службе партии «Европейская Солидарность» заявили, что Порошенко «не контролировал и не контролирует ни один из оффшоров», о связях с которыми сообщил OCCRP.



В «ЕС» говорят, что упомянутые в расследовании предметы искусства приобретены законно и легально ввезены в Украину: «В прошлом году Порошенко публично представил и сами произведения искусства, и всю документальную базу, подтверждающую законность их происхождения».



В партии говорят, что юристы экс-президента «изучают публикацию на предмет юридической защиты своего клиента и выбора надлежащей юрисдикции для иска в отношении нового фейка».



Упомянутый в расследовании Сергей Зайцев не ответил на запросы журналистов. Однако в 2016 году в интервью «Интерфакс-Украина» он отрицал, что от имени Порошенко владеет одной из компаний, которую указали журналисты OCCRP.