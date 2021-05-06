Вернулся при обмене: «ЛНР» приговорила жителя Лисичанска к 12 годам тюрьмы за «шпионаж»

Так называемый верховный суд группировки «ЛНР» приговорил жителя Лисичанска к 12 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. Об этом сообщает «генеральная прокуратура» формирования.



Мужчина попал в отдельные районы Луганской области в ходе обмена удерживаемыми лицами. Утверждается, что он был завербован сотрудниками СБУ в 2017 году во время нахождения в следственном изоляторе в Старобельске. Его обвиняют в сборе и передаче сведений военного характера.



Якобы взамен на освобождение от уголовной ответственности его включили в списки для обмена.