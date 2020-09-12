ЦИК допустил проведение выборов в 18 ОТГ Донбасса весной. Но нужны выводы ВГА

Местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донбасса могут состояться весной в случае предоставления соответствующих выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Об этом во время шестого «Донбасс Медиа Форума» заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый.



«Мы выходим из того, что выборы могут назаначены в любой момент... Получивши выводы ВГА о том, что соответсвующие территории не содержат угроз как реальных, так и потенциальных, и на таких территориях можно назначать выборы, ЦИК стопроцентно отреагирует», — сказал Постивый.



Он отметил, что действующий Избирательный кодекс позволяет назначать выборы дважды в год: осенью и весной. «Если к весне ситуация будет иметь позитивные изменения, ЦИК будет реагировать соответсвующим образом», — резюмировал член Центризбиркома.



В свою очередь, глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская считает, что выборы во многих из этих 18 громад можно провести не весной, а раньше. «Я не уверена, что выборы должны быть весной, почему, например, не до Нового года? Если ситуация (с безопасностью — ред.) меняется позитивно», — подчеркнула она.



Айвазовская напомнила, что это, прежде всего, вопрос права граждан обеспечивать управление своими громадами через представительский орган, а не назначенных лиц в военно-гражданских администрациях. «Если мы не обеспечим избирательный процесс в Северодонецке и Лисичанске, я не говорю про громады, которые действительно находится под обстрелом, то существует большой риск недоверия между гражданами и другими институтами», — подчеркнула она.



Руководительница ОПОРЫ считает, что недоверие, в частности, вызвала процедура отмены выборов в этих громадах. По ее словам, систему этой оценки нужно пересмотреть. «Чтобы ВГА, СБУ и другие органы подали оценку на основе фактов, а не письмом предоставили информацию, за которой нет ни аргументов, ни фактов, ни доказательств», — пояснила Айвазовская.









30 августа ЦИК повторно приняла решение о невозможности проведения местных выборов 25 октября в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Аналогичное решение, принятое ЦИК в начале августа, вызвало общественный резонанс. В Донецкой области выборы не состояться в 10 громадах, в Луганской — в 8.



В гражданской сети ОПОРА отмечали, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.