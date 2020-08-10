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«ОПОРА» призвала обеспечить права избирателей 18-ти громад Донбасса, где выборы не состоятся

10 августа 2020, 21:11

«ОПОРА» призвала обеспечить права избирателей 18-ти громад Донбасса, где выборы не состоятся

Гражданская сеть «ОПОРА» призвала органы власти обеспечить избирательные права граждан в 18-ти громадах на Донбассе, где не состояться местные выборы. Об этом говорится в заявлении организации.

8 августа Центризбирком на основании выводов Донецкой и Луганской облгосадминистраций признал невозможным проведение местных выборов в 10 громадах Донецкой области и 8 — в Луганской. В частности, выборы не состояться в Северодонецке, Лисичанске, Волновахе, Авдеевке, Угледаре, Торецком, Станице-Луганской, Попасной, Счастье и др. При этом местные и парламентские выборы проходили в Северодонецке и Лисичанске в 2014 — 2019 годах.

В «ОПОРЕ» отмечают, что согласно законодательству ЦИК не имела полномочий и возможности верифицировать обоснованность документов Донецкой и Луганской ОГА о невозможности проведения выборов.

«Решение о непроведении местных выборов принимается на основе информации ВГА, которые фактически и несут за него должностную и публичную ответственность», — говорится в заявлении.

В выводах Донецкой и Луганской ОГА, о которых говорится в письме ЦИК, сообщается, что решение о невозможности проведения выборов принималось совместно с командованием операции Объединенных сил, СБУ и Национальной полицией.

В «ОПОРЕ» считают, что решение не проводить местные выборы в 18 громадах является конфликтным и характеризуется значительной правовой неопределенностью.

«ОПОРА» обеспокоена тем, что власти четко не определили период и условия восстановления избирательных прав жителей Донбасса, что по мнению организации, «непременно обострит политические дискуссии и усилит недоверие значительной части граждан к институту выборов».

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