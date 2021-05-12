МОЗ призвал в приложении «Вдома» для самоизоляции не фотографировать вместо себя животных и технику

В мобильном приложении «Вдома», предназначенном для самоизоляции во время пандемии коронавируса, некоторые пользователи фотографируют не свое лицо, как нужно, а домашних животных, детей, разные части тела и даже бытовую технику.



На это посетовал заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер.



«В приложении есть необходимость сделать свое фото, чтобы потом с ним свериться. Люди фотографируют детей, животных, себя в зеркалах, свои фотографии, части тела, компьютеры фотографируют, какую-то технику. И, конечно, возникают вопросы, связанные с тем, что что-то потом не срабатывает при верификации», — рассказал Кучер на брифинге 12 мая.

Приложение «Вдома» для самоизоляции

Также он сообщил, что порой пользователи, которые сделали неправильное фото в приложении, звонят с вопросами в контакт-центр Минздрава. Кучер попросил без необходимости не нагружать горячую линию и сразу делать все правильно.



«Я хотел бы обратить внимание, что каждый такой звонок возможно отвлекает операторов контактного центра от более насущных вопросов, когда нужно решать оперативные вопросы, связанные с госпитализацией людей», — подчеркнул заместитель министра.