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Один из пациентов больницы в Красногоровке, которая попала под обстрел, умер от пережитого стресса

06 мая 2021, 21:17

Один из пациентов больницы в Красногоровке, которая попала под обстрел, умер от пережитого стресса

Пациенты Марьинской центральной районной больницы в Красногоровке, которую в ночь на 5 мая боевики обстреляли из крупнокалиберного миномета, остаются в медучреждении. Один из них скончался на утро после обстрела, передает «Суспільне. Донбас».

Сейчас людей не эвакуируют, разбитые обстрелом окна закрыли фанерой, электроснабжение восстановили.

Пациент больницы Константин Приходько рассказал, что с ковидом и осложнениями он находится в медучреждении с конца марта. Ему до сих пор нужна кислородная поддержка, которой едва не лишился в ночь обстрела.

«20-25 минут двенадцатого. Здесь у нас свет есть, мы все на концентраторах. Здесь как прилетит, взрыв, света нет. Начали кричать, чтобы все лежали на полу и не поднимались. Прилетело, окна-двери не можем открыть», – вспоминает Приходько.

Медицинская сестра Елена Черницкая описала действия персонала больницы после обстрела.

«Всех перевели от окон дальше к стенам и успокаивали. Тяжелого больного сразу перевели на централизованный кислород на второй этаж. Другим мерили сатурацию, по возможности успокаивали, были рядом, измеряли давление», – говорит Черницкая.

Выбитые стекла в двух отделениях закрыли фанерой. Пациенты продолжают лечение, а несколько человек решили поехать домой. Ранее больницу боевики обстреливали неоднократно, однако последний такой обстрел был в 2017 году.

Исполняющий обязанности заведующего отделения для пациентов с COVID-19 Иван Герус сообщил, что под зданием медучреждения есть убежище, куда при необходимости эвакуируют людей. По его словам, убежище рассчитано на 280 человек.

В ночь на 5 мая незаконные вооруженные формирования обстреляли отделение, где лечат больных с COVID-19. В здание, где находились 45 человек, попала мина 120-го калибра. Во время обстрела погибших и травмированных не было. Событие расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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