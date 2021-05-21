Турчинов: Я не поручал Медведчуку вести переговоры с Россией в 2014 году

Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что лично не вел переговоров с российским президентом Владимиром Путиным и членами «Л-ДНР». Также он заявил, что не уполномочивал народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на такие переговоры.



«В начале военного конфликта у меня, как у председателя Верховной Рады Украины, было два разговора только с одним представителем российского руководства — председателем Госдумы Нарышкиным — 28 февраля и 1 марта. Во время этих телефонных разговоров я требовал прекратить российскую военную агрессию против Украины», — написал Турчинов в Facebook.



Он добавил, что тогда Россия отказалась вести с ним переговоры.



Касательно полномочий Медведчука он сообщил, что весной-2014 встречался с ним, и тот рассказал, что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича, бежавшего к тому моменту из страны.



«На что я сказал господину Медведчуку, чтобы тот передал Путину, чтобы Россия немедленно освободила Крым и прекратила агрессию против Украины. Господин Медведчук спросил: «А серьезно?». Я сказал, что это серьезно и других предложений для Кремля у меня нет», — резюмировал Турчинов.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что украинская власть официально уполномочила его вести переговоры с группировками «Л-ДНР» с 2014 года.