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Строительство казарм в Мариуполе: В хищении 11 млн гривен подозревают экс-чиновника Минобороны

25 мая 2021, 11:43

Строительство казарм в Мариуполе: В хищении 11 млн гривен подозревают экс-чиновника Минобороны

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Минобороны в хищении госимущества на 11 млн гривен при строительстве казарм в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила частная фирма, которую возглавлял предприниматель из Одессы. После заключения соответствующих договоров, компания-победитель и другие участники сделки выдавали для оплаты ложные учетные документы.

«Задокументировано более 10 фактов завышения объемов фактически выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных при строительстве материалов. В документах к оплате были указаны сведения о работах, а также использованных при строительстве материалов, которые фактически не выполнялись и не использовались», — говорится в сообщении.

Чиновник не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе.

25 февраля 2021 года трем членам преступной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

21 мая следователи ГБР сообщили бывшем военном начальнику о подозрении в небрежном отношении к военной служебной, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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