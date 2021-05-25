Строительство казарм в Мариуполе: В хищении 11 млн гривен подозревают экс-чиновника Минобороны

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику одного из территориальных управлений Минобороны в хищении госимущества на 11 млн гривен при строительстве казарм в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.



По данным следствия, в 2018 году на тендере Минобороны по строительству казарм в Мариуполе победила частная фирма, которую возглавлял предприниматель из Одессы. После заключения соответствующих договоров, компания-победитель и другие участники сделки выдавали для оплаты ложные учетные документы.



«Задокументировано более 10 фактов завышения объемов фактически выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных при строительстве материалов. В документах к оплате были указаны сведения о работах, а также использованных при строительстве материалов, которые фактически не выполнялись и не использовались», — говорится в сообщении.



Чиновник не проверил объемы выполненных работ и их стоимость и подписал акты приемки и справки о стоимости строительства казарм в Мариуполе.



25 февраля 2021 года трем членам преступной группы сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.



21 мая следователи ГБР сообщили бывшем военном начальнику о подозрении в небрежном отношении к военной служебной, повлекшее тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.