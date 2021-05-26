В деле об обжаловании санкций против Медведчука заменят судью-докладчика

Кассационный суд в составе Верховного суда в среду, 26 мая, продолжил рассмотрение дела об обжаловании санкций против народного депутата от ОПзЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Судья-докладчик сообщил, что Служба безопасности Украины направила в Верховный суд документы, подтверждающие наличие правовых оснований для применения к Медведчуку санкций, сведения из которых составляют государственную тайну.



Верховный суд постановлением удовлетворил заявление судьи, который входит в состав судебной коллегии, о самоотводе из-за отсутствия у него допуска к государственной тайне.



Административное дело передано для решения вопроса о ее дальнейшем автоматизированном распределении между судьями Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, имеющих допуск к государственной тайне.



Суд пока не определился с датой следующего заседания.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».