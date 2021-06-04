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Глава МИД заявил, что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича

04 июня 2021, 13:37

Глава МИД заявил, что Лукашенко «будет больно», если «ЛНР» допросит Протасевича

Александра Лукашенко ждет жесткая реакция со стороны Украины, если представители группировки «ЛНР» допросят белорусского оппозиционера Романа Протасевича. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Будет больно Александру Лукашенко. У нас достаточно инструментам, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно», — сказал министр в эфире программы «Завтрак с 1+1».

Он напомнил, что у Украины с Беларусью «много разного рода связей, в том числе экономических». Вместе с тем Кулеба отказался уточнить, к каким именно мерам может прибегнуть Киев.

«Я не хочу заранее облегчать жизнь Александру Лукашенко и его окружению. Мы будем действовать очень взвешенно, потому что мы не хотим никакой политической или торговой войны с Беларусью. Это близкая нам страна, мы заботимся о белорусском народе, но Александр Лукашенко, по сути, не оставляет нам выбора», — подчеркнул глава МИД.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Авиалайнер посадили из-за сигнала о минировании, для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

Украина и ряд других стран прекратили авиасообщение с Беларусью в ответ на задержание Романа Протасевича.

Лукашенко заявил, что Протасевич якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

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