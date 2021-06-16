За прошедшие сутки, 15 июня, в отдельных районах Донецкой области выявили 240 заразившихся коронавирусом. При этом 101 человек выздоровел, а 15 умерли.



Об этом сообщил «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там диагностировали 41 094 случая болезни. Из них 34 738 человек выздоровели, а 3 125 умерли.



В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 25 случаев ковида, сообщает «Минздрав» группировки «ЛНР». При этом 14 человек выписано, а двое умерли.



Всего там подтверждают 4 963 заболевших ковидом. Из них 4 355 пациентов выписаны, а 456 человек умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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