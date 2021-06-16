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Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет

16 июня 2021, 16:42

Пушилин допустил ужесточение карантина, но выезд в РФ закрывать не будет

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не исключил введения новых ограничений в случае роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«Мы с Российской Федерацией находимся в одном эпидемиологическом поле, как там происходит ситуация, так она отражается на нас. Исключать ничего нельзя по поводу новых ограничений. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Тем, кто не привился, необходимо носить маски, сохранять дистанцию. Делаю большую ставку на вакцинацию», — приводит слова Пушилина «ДАН».

Вместе с тем «ДНР» не намерена ограничивать выезд людей на территорию России из-за ковида.

«Не выпускать людей работать или отдыхать в РФ в планах нет, в ближайшей повестке мы этого не видим, это не обсуждается», — сказал Пушилин.

По его словам, в ближайшее время в Донецк прибудет новая партия вакцины из России. На сегодняшний день в ОРДО открыты и функционирует 29 коронавирусных баз из 39 имеющихся.

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