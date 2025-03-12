Россия ночью ракетами и дронами атаковала Украину: ПВО сбила почти 100 беспилотников

Мобильные огневые группы ВСУ. Фото: Воздушное командование «Запад»

В ночь на 12 марта российская армия ударила тремя баллистическими ракетами «Искандер-М» из оккупированного Крыма по Одессе и Кривому Рогу. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.



Также оккупанты атаковали Украину 133 ударными БПЛА «Шахед» и беспилотниками-имитаторами других типов из направлений: Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и мыс Чауда в Крыму.



Воздушное нападение отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы.



По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 98 «шахедов» и дронов других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях. Также 20 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.



В результате атаки «пострадали» Одесщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Напомним, что ракетный удар в Одессе пришелся по порту, в результате чего повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые.