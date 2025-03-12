Армия РФ за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины 20 раз: десятки поврежденных домов, есть жертвы

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 11 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов есть жертвы, также десятки поврежденных жилых домов. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам, армия РФ атаковала три района в регионе.





Покровский район. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 2 админздания; в Родинском 1 человек погиб и 2 ранены. В Ровно Мирноградской громады 2 человека погибли и 2 ранены.





Краматорский район. В Константиновке ранены 4 человека, повреждены 8 частных домов, 6 многоэтажек, админздание и 4 нежилых помещения, 3 линии электропередач, 3 газопровода и 5 автомобилей; в Молочарке ранен человек, повреждены 5 частных домов.





Бахмутский район. В Северске 3 человека погибли и 3 ранены, уничтожено 2 дома, еще 8 повреждены.



Ранее мы писали, что за 11 марта россияне убили семь жителей Донецкой области.