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Россияне повредили дома и убили двух гражданских за сутки: Покровская громада несколько раз находилась под атакой

12 марта 2025, 10:17

Россияне повредили дома и убили двух гражданских за сутки: Покровская громада несколько раз находилась под атакой

За прошедшие сутки, 11 марта, российские войска несколько раз атаковали Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов два человека погибли и трое людей пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.

«Около 14:00 вражеский FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ, который двигался по трассе М-30 возле путепровода «Западный». В результате обстрела погиб гражданский мужчина 1979 г.р. Множественные осколочные ранения нижних конечностей и туловища получил гражданский мужчина 1968 года рождения», — говорится в сообщении.

Также в 14:45 FPV-дрон попал в гражданский автомобиль MERCEDES-BENZ VITO, который двигался по автодороге Т-0515 между Покровском и городом Родинское. Погибла 51-летняя женщина и получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения мягких тканей живота и головы гражданский мужчина 1988 года рождения.

Кроме того, в 15:50 FPV-дрон атаковал автомобиль КП «Покровскводоканал» в Родинском. 51-летний водитель получил ранения.

В ведомстве уточнили все детали обстрелов российской армии:

В 01:00 российские оккупационные войска совершили обстрел Покровска. Повреждены здание медицинского учреждения и частный дом в центральной части города. Информация о пострадавших не поступала.

В 06:00 произошел обстрел центра города. В результате обстрела повреждены многоквартирный дом и административное здание отделения «Ощадбанк». Информация о пострадавших не поступала.

Также в 06:00 россияне совершили авиаудар ФАБ-250 по западной части города. В результате обстрела повреждены четыре частных дома. Информация о пострадавших не поступала. 

В 09:00 захватчики снова совершили обстрел центральной части города, поврежден частный жилой дом. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что за 11 марта россияне убили семь жителей Донецкой области

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