Сурков говорит, что бывал много раз на Донбассе, но о деталях молчит

Бывший помощник президента РФ, который курировал группировки «Л-ДНР», Владислав Сурков отказался раскрыть детали своих поездок на Донбасс. При этом в интервью Youtube-каналу WarGonzo он подтвердил, что «бывал на Донбассе неоднократно».



«Когда я там бывал, где именно и с какой целью, наверное, пока еще рано говорить, а может быть, и всегда будет об этом рано говорить», – казал Сурков.



Он добавил что «не хочет на эту тему распространяться».