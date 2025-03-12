Удар баллистической ракеты в Кривом Роге пришелся по отелю «Дружба»

В Кривом Роге в результате российского удара поврежден еще один отель. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в Кривом Роге в результате ракетного удара растет. Появились фото последствий российской атаки. Об этом сообщают ГСЧС и глава Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

По словам Вилкула, по состоянию на 9:15 в результате атаки погибла 47-летняя женщина. Известно, что она ехала в троллейбусе возле места удара.

Количество раненых в Кривом Роге возросло до девяти. Как отмечает Вилкул, семерых пострадавших госпитализировали, среди них две женщины и пятеро мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом.

ГСЧС уточняет, что оккупанты нанесли двойной удар по городу. Во время ликвидации последствий первого удара агрессор повторно атаковал Кривой Рог. Спасатели не пострадали, но повреждены две единицы техники.

Как сообщают в прокуратуре, в результате атаки повреждена инфраструктура, предприятия, жилые дома, админздание, медучреждение, детский сад, школа, магазины, гостиница, гаражи, автомобили.

В сети пишут, что в результате российской атаки был поврежден отель «Дружба».

Напомним, 5 марта российские войска также ударили по гостинице в Кривом Роге. В результате атаки пять человек погибли, еще более 30 человек пострадали.