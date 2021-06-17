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Почти у половины пенсионеров-переселенцев есть задолженность по пенсиям – правозащитник

17 июня 2021, 17:56

Почти у половины пенсионеров-переселенцев есть задолженность по пенсиям – правозащитник

Задолженность по выплате пенсий учтена у почти половины пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщил юрист общественной организации «Донбасс SOS» Михаил Фоменко в ходе «круглого стола» на тему невыплаты задолженности по пенсиям ВПЛ.

«На 1 марта 2021 года у нас, согласно ответу Пенсионного фонда, состоит на учете 631 тысяча пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц. Из них задолженность учтена у 280 тысяч, что составляет около 45% от общего количества. То есть из общего количества пенсионеров-ВПЛ, которые сейчас получают пенсию, почти половина имеет задолженность», – отметил Фоменко.

Он подчеркнул, что подобной ситуации не было и в тяжелые 1990-е годы, когда почти половина пенсионеров определенной категории имеет долги, которые не могут быть выплачены.

При этом отстоять свои права через суд смогут не все, констатирует правозащитник. «Перекладывание на суды обязанностей по установлению выплаты задолженности по пенсиям будет означать, прежде всего, уменьшение количества людей, которые будут эффективно отстаивать свои права в суде. Это всего около 10%», – говорит Фоменко.

Он подчеркнул, что в Украине сложилась системная проблема с невыполнением решений суда и с необеспечением государством социальных гарантий.

«Это было задекларировано несколькими решениями Европейского суда по правам человека, констатация факта была о том, что Украина не обеспечивает ни социальных гарантий по большому количеству вопросов, ни эффективного выполнения решений суда. И по факту ЕСПЧ декларировал, что он превращается в еще одно звено судебной системы Украины, которое вынуждено решать вопросы по эффективному выполнению решений суда», – рассказал правозащитник.

Михаил Фоменко добавил, что это является большим репутационным недостатком для Украины.

«Это большая проблема в восприятии наших международных партнеров – то, как государство Украина выполняет свои обязательства и относится к тем гарантиям, за которые оно отвечает. Это является очень важным и принципиальным», – резюмировал юрист.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий достигла 11 миллиардов гривен. 

Пенсионный фонд Украины подготовил проект постановления Кабинета министров о порядке выплаты пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, которые не выплачены за период до месяца их восстановления, внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Юристы БФ «Право на защиту» изучили данный проект постановления и пришли к выводу, что сразу получить задолженность по пенсиям с принятием соответствующего порядка переселенцам будет почти невозможно.

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