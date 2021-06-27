ВВС: В Британии на остановке обнаружили секретные документы об эсминце Defender

Секретные документы британского министерства обороны, содержащих информацию о HMS Defender и британских военных, нашли на автобусной остановке в графстве Кент. Об этом сообщает BBC.



Нашедший пачку из примерно 50 страниц документов обратился к BBC, когда понял, что речь идет о секретной информации.



Часть документов — об эсминце, который ранее в июне прошел вблизи временно оккупированного Россией Крыма.



В бумагах содержится оценка возможной реакции российской стороны на такие передвижения. Так, в министерстве обороны подготовили три варианта ответных действий РФ — от «безопасных и профессиональных» до «небезопасных и непрофессиональных».



В целом, как отмечает BBC, документы подтверждают, что проход корабля вблизи Крыма был тщательно продуманным решением британского правительства с целью, несмотря на возможные риски, выразить поддержку Киеву.



В документах есть данные и о других вопросах, в частности — о варианте, при котором после вывода контингента НАТО из Афганистана Великобритания оставит там войска специального назначения.

В британском министерстве обороны подтвердили, что один из сотрудников ранее подтвердил, что потерял секретные документы.

23 июня в Минобороны РФ заявили, что их пограничные корабли открыли предупредительную стрельбу по курсу эсминца Великобритании Defender у берегов аннексированного Крыма. После этого российский истребитель якобы выполнил бомбометание по курсу эсминца. В российском ведомстве утверждают, что корабль был предварительно предупрежден о применении оружия в случае «нарушения государственной границы РФ».



Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Там подчеркивают, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявила британская сторона, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем заранее предупредили.