На Донбассе ранили украинского военного

Украинский военнослужащий был ранен сегодня в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка ВСУ «Восток».



После оказания первой медицинской помощи бойца доставили в больницу. Состояние раненого — средней тяжести.



На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка.



О действиях НВФ украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.



Ранее штаб ООС сообщил, что боевики обстреляли частный сектор Авдеевки. В результате один дом сгорел и несколько были повреждены.