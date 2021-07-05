Арестович объяснил, какой вопрос по Донбассу могут вынести на референдум

Вопрос об изменении территориальной целостности не может выноситься на референдум, но согласно законодательству, можно поставить другой вопрос по Донбассу. Об этом рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».



Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский четко обозначил: если встанет вопрос радикальной смены повестки по Донбассу – решать будет украинский народ на референдуме.



По словам Арестовича, вопрос может быть сформулирован согласно закону о референдуме.



«Территориальных изменений не будет, но может быть, например, поставлен вопрос, признаем ли мы контроль Российской Федерации, перекладывам ли на нее согласно п.53 Женевской конвенции полную ответственность за оккупированные территории... Мы можем спросить, признаете ли вы это (оккупацию территорий) и разрываем ли социально-экономические связи, перекладывая полную ответственность на Российскую Федерацию», – пояснил спикер украинской делегации в ТКГ.



Он уточнил, что пока сохраняется выплата пенсий и социальных пособий жителям временно оккупированных территорий, и это защищенная статья бюджета. «Другое дело, что не все могут получить, потому что Россия их не выпускает оттуда», – добавил Арестович.



Он не исключил, что в случае полного разрыва связей с отдельными районами Донецкой и Луганской областей украинцы не смогут пересекать линию соприкосновения.



«Полная ответственность будет возложена на Российскую Федерацию. Это предусмотрено нормами международного права, а у нас в стране приоритет международного права над национальным», – отметил Арестович.



Он подчеркнул, что это тяжелое решение, но полной изоляции, скорее всего, не будет, граждане будут продолжать общаться с родственниками. Подтверждением этому он назвал недавнюю отмену штрафов за выезд из ОРДЛО через Россию.

Президент Владимир Зеленский в интервью на телеканале «1+1» заявил, что вопрос о «стене» с неподконтрольным участком Донбасса должен приниматься на всеукраинском референдуме. Такой сценарий, по мнению Зеленского, возможен в случае провала Минского и Нормандского форматов.