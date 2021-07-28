Зеленский: Украина готова к встрече в Нормандском формате, но все зависит от РФ

Украина готова к встрече в Нормандском формате для дальнейшего урегулирования конфликта на Донбассе, но этот процесс зависит от России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Подтверждаю нашу готовность к переговорам в Нормандском формате. Я считаю, что эта встреча будет. Но на сегодняшний день все это зависит от России», — сказал он во время общения с журналистами на форуме «Украина 30. Децентрализация».



По словам Зеленского, Украина со своей стороны в вопросе урегулирования на Донбассе продвигается «как только возможно».



Говоря о планируемом внесении изменений в Конституцию в части децентрализации, президент подчеркнул, что реформа децентрализации будет действовать на всей территории Украины, включая Донбасс и Крым.