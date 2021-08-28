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В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян

28 августа 2021, 12:33

В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян

В Донецке 8 сентября группировка «ДНР» ожидает делегацию из России во главе с первым заместителем председателя совета федерации федерального собрания РФ Андреем Турчаком. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Донбасс решает».

Кроме этого «ДНР» готовит съезд «Защитников отечества», который называют «всероссийским». По случаю дня освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября будет проведено мероприятие на Саур-Могиле. А сам съезд планируют провести в донецкой гостинице «Шахтер-плаза».

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