В Донецке пройдет очередной съезд «ДНР» при участии россиян

В Донецке 8 сентября группировка «ДНР» ожидает делегацию из России во главе с первым заместителем председателя совета федерации федерального собрания РФ Андреем Турчаком. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Донбасс решает».



Кроме этого «ДНР» готовит съезд «Защитников отечества», который называют «всероссийским». По случаю дня освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября будет проведено мероприятие на Саур-Могиле. А сам съезд планируют провести в донецкой гостинице «Шахтер-плаза».