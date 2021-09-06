15 избирательных участков определила Россия для жителей ОРДО на выборах в Госдуму

В группировке «ДНР» опубликовали список избирательных участков Ростовской области, на которых жители отдельных районов Донецкой области с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму.



Соответствующий список опубликован на сайте «Народного совета ДНР».



В перечне 15 участков, которые расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.



В «ДНР» отметили, что для желающих проголосовать будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Ранее сообщалось, что проезд будет бесплатным.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия решила привлечь к голосванию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.