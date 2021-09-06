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15 избирательных участков определила Россия для жителей ОРДО на выборах в Госдуму

06 сентября 2021, 15:26

15 избирательных участков определила Россия для жителей ОРДО на выборах в Госдуму

В группировке «ДНР» опубликовали список избирательных участков Ростовской области, на которых жители отдельных районов Донецкой области с российским гражданством смогут проголосовать на выборах в Госдуму.

Соответствующий список опубликован на сайте «Народного совета ДНР».

В перечне 15 участков, которые расположены на территории Матвеево-Курганского, Куйбышевского и Неклиновского районов.

В «ДНР» отметили, что для желающих проголосовать будет организовано автобусное и железнодорожное сообщение. Движение транспорта будет осуществляться в два этапа: до таможенного пункта пропуска, а затем до избирательного участка Ростовской области. Ранее сообщалось, что проезд будет бесплатным.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия решила привлечь к голосванию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. 

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

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