Шахта Засядько снова подверглась обстрелу — группировка «ДНР»

В группировке «ДНР» заявили, что донецкая шахта имени Засядько снова попала под обстрел. На восстановление ее работы понадобится более суток.



Вчера вечером, 8 сентября, шахта уже подвергалась обстрелу. По сообщениям «ДНР», в результате попаданий снарядов была повреждена ЛЭП, обесточена промышленная площадка, из-за чего были остановлены два вентилятора главного проветривания и насосы водоотлива шахты. Также в двух местах произошло возгорание газопровода.



Находившиеся в то время в шахте 85 горняков благополучно выбрались на поверхность.

За прошедшие сутки, 8 сентября, на Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны пророссийских боевиков, два солдата ВСУ были ранены. С утра в результате обстрела пострадал еще один военнослужащий.



Из-за обстрелов вблизи станции Скотоватая в Ясиноватском районе «Укрзализныця» ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка.