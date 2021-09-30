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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 сентября

30 сентября 2021, 23:01

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки зарегистрировали 739 заболевших. От осложнений умерли семь человек. За все время исследований зафиксировали 101 266 заболевших: 92 788 человека выздоровели, а 2 615 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области заявили о 807 новых случаях ковида и 41-м летальном случае. Всего в группировке «ДНР» признали 67 201 заболевших: 52 471 человек выздоровел, летальных случаев — 4 875. Из-за роста заболеваемости «ДНР» перепрофилировала часть роддомов для приема больных коронавирусом.

В Луганской области без учета неподконтрольной территории подтверждено 387 новых случаев COVID-19. От осложнений умерло еще девять больных. Всего — 33 842 случаев ковида, из которых 28 265 человек выздоровели, 1097 — умерли.

В отдельных районах Луганщины выявили 146 заболевших, 27 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» подтверждают 12 897 заболевших: 9 768 человек выздоровели, а 1 353 — умерли.

Политика

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу поддержала возможность возврата к очному формату встреч при условии, что они будут проходить не в Минске.

Отказ группировок «ДНР» и «ЛНР» от «таможни» между подконтрольными им территориями связан с желанием Москвы навести там порядок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в российских госструктурах.

Права человека

Группировка «ДНР» задержала гражданина Украины по обвинению в «шпионаже» в пользу Украины. В формировании называли имя задержанного — Олег Безяев, который, как утверждается, был завербован украинскими спецслужбами в 2017 году.

Боевые действия

В сентябре ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась: число обстрелов и жертв достигло самого высокого показателя с июля 2020 года, сообщили в ОБСЕ.

Общество

Группировки «Л-ДНР» нашли новую причину для того, чтобы не открывать КПВВ, и выдвинули претензии относительно так называемой нулевой линии, где начинается их контроль над «серой зоной» и зона контроля Украины. Об этом сообщил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» возвращаются к комендантскому часу на подконтрольных им территориях.

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