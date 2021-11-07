Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске

Российский певец Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Его видеообращение об этом опубликовали подконтрольные группировке «ДНР» телеграм-каналы.



«Это связано с тяжелой обстановкой с связи с коронавирусной инфекцией. Мне, конечно, очень жаль, потому что я ждал этой встречи, чтобы показать вам новую юбилейную программу, новые песни. Но я думаю, что все же хорошо, что мы отменили эти концерты, потому что крайне тяжело было бы осознавать всем нам, что кто-то, посетив эти концерты, заразился бы и тяжело заболел», — сказал певец.



Концерты планировались в рамках тура Газманова «7:0 в мою пользу». Согласно информации на сайте по продаже билетов, их стоимость составляла от 1000 до 4200 рублей (360-1500 гривен).

После начала военного конфликта на Донбассе Газманов уже выступал в Донецке в августе 2017 года и в мае 2018-го.



В интервью для сайта «министерства культуры ДНР» он рассказал, что выступает за присоединение всей территории Украины к России.



С 2015 года из-за поддержки аннексии Крыма Олег Газманов внесен в «черный список» министерства культуры Украины как артист, угрожающий национальной безопасности страны.