Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске

07 ноября 2021, 09:49

Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске

Российский певец Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Его видеообращение об этом опубликовали подконтрольные группировке «ДНР» телеграм-каналы.

«Это связано с тяжелой обстановкой с связи с коронавирусной инфекцией. Мне, конечно, очень жаль, потому что я ждал этой встречи, чтобы показать вам новую юбилейную программу, новые песни. Но я думаю, что все же хорошо, что мы отменили эти концерты, потому что крайне тяжело было бы осознавать всем нам, что кто-то, посетив эти концерты, заразился бы и тяжело заболел», — сказал певец.

Концерты планировались в рамках тура Газманова «7:0 в мою пользу». Согласно информации на сайте по продаже билетов, их стоимость составляла от 1000 до 4200 рублей (360-1500 гривен).

После начала военного конфликта на Донбассе Газманов уже выступал в Донецке в августе 2017 года и в мае 2018-го.

В интервью для сайта «министерства культуры ДНР» он рассказал, что выступает за присоединение всей территории Украины к России.

С 2015 года из-за поддержки аннексии Крыма Олег Газманов внесен в «черный список» министерства культуры Украины как артист, угрожающий национальной безопасности страны.

Читайте также:

«ДНР» ввела новые карантинные ограничения 

Еще по теме

Люди
Олег Газманов
Места
Луганск Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:57
«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями
09:49
Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске
09:04
«ЛНР» сообщила о 136 заболевших и 21 умершем от коронавируса за сутки
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
12:54
«ДНР»: Более 400 новых случаев COVID-19 и 66 смертей
23:51
Зеленский призвал генсека Совета Европы содействовать освобождению пленников РФ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 ноября
20:33
На Луганщине заочно будут судить «прокурора ЛНР»
11:59
«ДНР»: На лечении находятся почти 17 тысяч пациентов с ковидом
09:34
«ЛНР» сообщила о 103 заболевших и 12 умерших от коронавируса за сутки
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 4 ноября
17:54
У «ДНР» нет денег на содержание «Донбасс Арены», но есть «задумки»
11:44
«ДНР» заявила о 875 новых случаях COVID-19, умерли 97 человек
08:58
«ЛНР» заявила еще о 154 заболевших COVID-19, 23 пациента умерли
все новости
10:57
«ДНР»: На лечении находятся более 20 тысяч больных с коронавирусом и пневмониями
10:16
Миссия ОБСЕ зафиксировала беспилотник боевиков над позициями ВСУ и обстрел
09:49
Газманов отменил концерты в Донецке и Луганске
09:04
«ЛНР» сообщила о 136 заболевших и 21 умершем от коронавируса за сутки
08:43
Беспилотник боевиков атаковал украинских военных на Донбассе
08:18
В Украине за сутки выявили почти 17,5 тысяч заболевших коронавирусом
23:25
Резников объяснил, почему применение ВСУ беспилотника Bayraktar не нарушает Минские соглашения
21:10
Россия стягивает войска: Что задумал Кремль? Донбасс сегодня ►
20:59
«ДІЯ» не будет работать одну ночь: переезжает в новый дата-центр
19:15
В Хабаровском крае РФ разыгрывают уголь за вакцинацию
18:43
Электроэнергия из Беларуси: доступ к импорту получила лишь одна компания. Ее создали месяц назад
17:59
В Госпогранслужбе рассказали о пассажиропотоке на КПВВ за эту неделю
17:14
Штаб ООС заявил об обстрелах на Донбассе
16:40
Ахметов собирается купить Идея Банк
15:37
Донецку и Луганску передали 111 тонн гуманитарной помощи
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» снова проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов
03 ноября, 21:35
Жители Мариуполя внедряют раздельный сбор и переработку мусора
02 ноября, 21:00
Мариуполь — город заводов или витрина нового Донбасса? ►
01 ноября, 15:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция