Минобороны: Россия поставила 90 тысяч военных у границы с Украиной и на оккупированных территориях

К началу ноября вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса со стороны России была сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, ссылаясь на данные Главного управления разведки.



Речь идет о войсках 8-й, 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силах и средства Черноморского флота РФ.



«Кроме того, вблизи нашей границы базируются отдельные соединения и части 4-й, 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вооруженных сил Российской Федерации. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты и действуют два армейских корпуса российских оккупационных войск», – говорится в сообщении.



Министерство обороны Украины отмечает, что отслеживает ситуацию, которая сложилась вблизи государственной границы с Российской Федерацией и на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей.



В течение второго полугодия 2021 года вблизи границ Украины командованием ВС РФ была проведена серия широкомасштабных командно-штабных учений.



«К ним привлекались войска (силы) Южного и Западного военных округов, а также отдельные части и подразделения 41 армии Центрального военного округа и воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ. После завершения указанных мероприятий оперативной и боевой подготовки части и подразделения 41-й армии остались в европейской части России, в частности, в районе населенного пункта Ельня, что в Смоленской области, на расстоянии около двухсот шестидесяти километров от государственной границы с Украиной», – подчеркивают в Минобороны.



Там добавляют, что Россия периодически «прибегает к практике переброски и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства».

The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Кроме того, Российская группа независимых блогеров-расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT) зафиксировала передвижение российских войск вблизи украинских границ.



В министерстве обороны Украины опровергли информацию о наращивании военного контингента Российской Федерации вблизи границ.



После этого издание Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые подтверждают недавние сообщения о концентрации войск РФ на границе с Украиной.