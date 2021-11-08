В Москве подтвердили, что тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.



«Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой «большой Евразии», — сказал Рябков «Интерфаксу».



Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы с Украиной.

В конце октября The Washington Post обнародовала информацию о возобновлении передвижений российских войск возле украинской границы. В публикации говорится, что в последнее время в социальных сетях появились видеоролики, показывающие «российские военные поезда и автоколонны, перевозящие большое количество военной техники, включая танки и ракеты, на юге и западе России».



Politico опубликовало спутниковые фотографии, сделанные 1 ноября, которые как утверждает издание, подтверждают недавние сообщения СМИ о концентрации войск РФ на границе с Украиной. Украина и Россия опровергли данные заявления, назвав их «вбросом» и «сознательной дезинформацией».



В Офисе президента Украины нет подтверждений информации американских СМИ о новом скоплении российских войск вблизи границ страны. Вместе с тем украинская разведка зафиксировала вблизи украинской границы и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса сосредоточение группировки российских войск общей численностью около 90 тысяч человек. Украинская сторона считает это элементом политического давления.