СБУ опубликовала показания «главного палача» донецкой тюрьмы «Изоляция»

Служба безопасности опубликовала часть показаний бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского по прозвищу «Палыч», который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке.



Он рассказал, что был назначен начальником «Изоляции» после декабря 2014 года и руководил тюрьмой до июля 2015 года.



«Моя роль была, то есть, вытянуть правдивые, скажем так, ну показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ [РФ], МГБ [ДНР], также я и доктор всегда был, чтоб если человеку станет плохо, чтоб он его откачал», - заявил Куликовский.



Он также подтвердил, что к тем задержанным, «которые не шли на сотрудничество», применялись пытки: «А именно "тапик", он же телефонный аппарат, привязывались либо к ногам, пальцам ног, либо "Док", который это все делал, он же Симонов Станислав, он привязывал к гениталиям».



Со слов задержанного, пленных сажали в одиночные камеры, лишали доступа к пище, воде и туалету, заставляли находиться в положении стоя.



Куликовский покинул должность после конфликта с «военным» тюремной охраны во время распития алкоголя, в ходе которого последний погиб по его вине. При этом он продолжал работать в «Изоляции» и выбивать показания из пленных вплоть до января 2018 года.





9 ноября стало известно о том, что Дениса Куликовского задержали в Киеве. Бывшие узники незаконной тюрьмы называют Куликовского главным палачом «Изоляции».



Приморский районный суд Мариуполя арестовал Дениса Куликовского на 60 суток без права внесения залога.



Ему инкриминируют ст. 149 (торговля людьми), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).



В суде Куликовский заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также Баканов отрицает, что Куликовский заключал сделку со спецслужбой.