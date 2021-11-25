МИД Украины направил ноту протеста РФ из-за очередного «гумконвоя»

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за очередного «гумконвоя», который прибыл на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.



«МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев"», — говорится в заявлении.



В МИД констатировали, что перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».



«Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины», — отмечают в МИД.



Украинская сторона требует от РФ прекратить совершать противоправные действия против суверенитета страны и «неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины».

В Донецк и Луганск из России утром 25 ноября приехал «гуманитарный конвой». Это уже 104-я партия, отправленная Кремлем, с начала конфликта на Донбассе.