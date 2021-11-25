В Донецк и Луганск привезли российскую вакцину от ковида

В Донецк и Луганск из России утром 25 ноября приехал гуманитарный конвой. Это уже 104-я партия, отправленная Кремлем, с начала конфликта на Донбассе.



В группировке «ДНР» заявили, что в грузовиках находится 290 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», медикаменты, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, медицинское оборудование и диагностические иммунобиологические препараты.



Группировка «ЛНР» соощила, что Россия доставила в Луганск более 109 тонн медицинского оборудования и медикаментов. Среди доставленного груза должна быть и вакцина «Спутник лайт».



Прибывшие грузовики уже разгружают.

«Спутник Лайт» — российский препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V».



Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года.



По данным «Новостей Донбасса», вакцинироваться от коронавируса в ОРДЛО не всегда могут все желающие из-за дефицита вакцины, обусловленного перебоями в поставках.



Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса также могут вакцинироваться от коронавируса на подконтрольной Украине территории.