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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

01 декабря 2021, 22:36

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 666 новых случаев коронавируса, умерли 39 пациентов. За все время пандемии на подконтрольной территории ковид диагностировали у 154 929 человек. Из этого числа выздоровели 140 865 человек, а умерли — 4 568.

В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вируса умерли еще 71 пациент. С начала пандемии, как утверждают в группировке «ДНР», коронавирусом в ОРДО заболели 109 126 человек. Из них 92 231 человек выздоровели, летальных случаев — 8 326.

В Луганской области, на подконтрольной правительству территории, к 1 декабря зафиксировали 229 новых случаев коронавируса. Всего зафиксирован 57 301 заболевший COVID-19: 50 315 пациентов выздоровели, а 1 999 умерли.

В отдельных районах Луганской области выявили 62 случая коронавируса. Кроме того, 99 человек выздоровели, а пятеро умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 20 683 заболевших: 16 998 человек выздоровели, а 2 927 умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский выступил за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. Кремль отреагировал на это заявление, назвав конфликт на Донбассе «внутриукраинским».

Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд констатировала, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик. По ее словам, США могут сыграть вспомогательную роль, как это было раньше, чтобы сдвинуть процесс.

США призывают Украину и Россию принять меры по прекращению огня в период рождественских праздников.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался спрогнозировать, признает ли РФ самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».

Боевые действия

Боевики пытались дистанционно заминировать противопехотными минами ПОМ-2 территорию поселка Марьинка в Донецкой области, в результате чего ранение получил мирный житель. У него диагностировано осколочное ранение голени.

С 1 августа по 31 октября миссия ООН зафиксировала 32 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом: четыре человека погибли и 28 получили ранения (19 мужчин, шесть женщин, двое мальчиков и одна девочка), что на 39% больше, чем за предыдущие три месяца.

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