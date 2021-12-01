По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 декабря

В Донецкой области выявили 666 новых случаев коронавируса, умерли 39 пациентов. За все время пандемии на подконтрольной территории ковид диагностировали у 154 929 человек. Из этого числа выздоровели 140 865 человек, а умерли — 4 568.
В отдельных районах Донецкой области за сутки выявлено 505 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений вируса умерли еще 71 пациент. С начала пандемии, как утверждают в группировке «ДНР», коронавирусом в ОРДО заболели 109 126 человек. Из них 92 231 человек выздоровели, летальных случаев — 8 326.
В Луганской области, на подконтрольной правительству территории, к 1 декабря зафиксировали 229 новых случаев коронавируса. Всего зафиксирован 57 301 заболевший COVID-19: 50 315 пациентов выздоровели, а 1 999 умерли.
В отдельных районах Луганской области выявили 62 случая коронавируса. Кроме того, 99 человек выздоровели, а пятеро умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 20 683 заболевших: 16 998 человек выздоровели, а 2 927 умерли.Политика
Президент Владимир Зеленский выступил
за прямые переговоры с Россией для прекращения войны на Донбассе. Кремль отреагировал
на это заявление, назвав конфликт на Донбассе «внутриукраинским».
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд констатировала
, что переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе зашли в тупик. По ее словам, США могут сыграть вспомогательную роль, как это было раньше, чтобы сдвинуть процесс.
США призывают
Украину и Россию принять меры по прекращению огня в период рождественских праздников.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался
спрогнозировать, признает ли РФ самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР».Боевые действия
Боевики пытались дистанционно заминировать противопехотными минами ПОМ-2 территорию поселка Марьинка в Донецкой области, в результате чего ранение получил мирный житель. У него диагностировано
осколочное ранение голени.
С 1 августа по 31 октября миссия ООН зафиксировала
32 жертвы среди гражданского населения, связанные с конфликтом: четыре человека погибли и 28 получили ранения (19 мужчин, шесть женщин, двое мальчиков и одна девочка), что на 39% больше, чем за предыдущие три месяца.Подписывайтесь на рассылку: