Пасечник решил задуматься над возобновлением работы Луганского аэропорта

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник допустил возобновление работы аэропорта Луганска. Об этом он сказал в интервью ТАСС.



Пасечник заявил о необходимости восстанавливать и развивать транспортное сообщение с Россией, упрощать пограничные и таможенные процедуры.



«И я говорю не только о железнодорожном и автомобильном транспорте. Нам нужно думать над восстановлением работы и Луганского аэропорта. У Донбасса должен быть хотя бы один аэропорт. У нас сохранена взлетно-посадочная полоса, а аэровокзал и технологические помещения мы вполне можем отстроить заново», — подчеркнул Пасечник.

На данный момент в Донецкой и Луганской области по обе стороны линии соприкосновения нет ни одного работающего аэропорта для пассажирских перелетов.



Власти Украины намерены построить два аэропорта в Донецкой области — на юге и севере региона.