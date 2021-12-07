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В Ощадбанке рассказали, сколько людей не забрали свои карты на Донетчине

07 декабря 2021, 15:41

В Ощадбанке рассказали, сколько людей не забрали свои карты на Донетчине

По состоянию на начало декабря в отделениях Ощадбанка в Донецкой области находится 114 тысяч карт, которые до сих пор не забрали клиенты. Об этом сообщила начальница Донецкого областного управления Ощабанка Светлана Ивенко.

«В отделениях Ощадбанка Донецкой области количество неполученных карточек — 114 тысяч. В том числе хочу отметить, что неполученные электронные пенсионные удостоверения — 36 тысяч, которые ожидают своих клиентов», — сказала она на брифинге в Краматорске.

Всего на Донетчине зарегистрировано 264 100 пенсионеров-переселенцев.

Ивенко отметила, что сейчас Ощадбанк работает над тем, чтобы продлить срок действия просроченных карт пенсионеров-переселенцев до 31 марта 2022 года.

Вместе с тем она призвала клиентов забирать свои перевыпущенные карты в отделениях.

Перевыпущенные карты будут храниться в отделениях Ощадбанка до окончания карантина.

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