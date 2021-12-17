«Ставки колоссальны»: В США заявили о готовности к диалогу с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

США открыты для переговоров с Россией на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе онлайн-мероприятия в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет», — сказала Нуланд.



По ее словам, «ставки колоссальны», и под вопросом могут оказаться «суверенитет и территориальная целостность страны», право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе.



При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации в Украине в рамках Нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон «был бы счастлив их поддержать».



В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении в Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.



Она напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется «быстрым и глубоким».



«Так что давайте дадим дипломатии шанс. Если есть поводы для беспокойства, которыми мы можем заняться и их исправить, мы будем это делать. Но не за счет суверенитета Украины или любой другой европейской страны», — резюмировала Нуланд.