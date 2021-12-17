Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Ставки колоссальны»: В США заявили о готовности к диалогу с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

17 декабря 2021, 22:53

«Ставки колоссальны»: В США заявили о готовности к диалогу с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ

США открыты для переговоров с Россией на переговорной площадке НАТО или в формате ОБСЕ. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе онлайн-мероприятия в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы открыты для соответствующих консультаций в НАТО, формате ОБСЕ, или по стратегическому диалогу между США и РФ по контролю над вооружениями. Но должно быть ясно: если Москва не выберет снижение напряженности и продолжит дальнейшую агрессию, будут серьезные последствия. Мы работаем над гарантиями того, чтобы мы были едины и готовы, если этот печальный день настанет», — сказала Нуланд.

По ее словам, «ставки колоссальны», и под вопросом могут оказаться «суверенитет и территориальная целостность страны», право НАТО на принятие собственных решений, общая ситуация с безопасностью в Европе.

При этом она обвинила РФ в блокировании усилий по урегулированию ситуации в Украине в рамках Нормандского формата. Также она упомянула, что если параллельно с этим форматом полезными оказались бы усилия США, то Вашингтон «был бы счастлив их поддержать».

В то же время она высказала точку зрения, что российское руководство еще не приняло решение о вторжении в Украину. Однако она отметила, что Москва уже подготовила все средства на случай реализации такого сценария, включая военные силы, средства внутренней дестабилизации Украины и дезинформации об обстановке.

Она напомнила, что президент США Джо Байден в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о возможности использовать против России экономические и политические инструменты, не применявшиеся в прошлом. Нуланд заверила, что США работают над мерами, воздействие которых окажется «быстрым и глубоким».

«Так что давайте дадим дипломатии шанс. Если есть поводы для беспокойства, которыми мы можем заняться и их исправить, мы будем это делать. Но не за счет суверенитета Украины или любой другой европейской страны», — резюмировала Нуланд.

Читайте также:

МИД РФ показал проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». Белый дом отреагировал 

Еще по теме

Прочее
Россия-Украина США-Россия Агрессия РФ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
16:37
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса
11:14
«ДНР»: Еще 330 заболевших и 60 умерших от коронавируса
09:47
«ЛНР»: 34 заболевших ковидом и четверо умерших за сутки
23:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 декабря
23:10
В Донецке мужчина с автоматом напал на магазин. Его застрелила «полиция»
22:00
«ЛНР» второй день не может возобновить подачу воды в Ровеньки
15:42
«ДНР» откроет свой КПВВ под Донецком 17 декабря. Какие правила проезда
11:28
Приговор суда Ростова подтвердил присутствие российских военных на Донбассе
10:41
«ДНР»: Еще 393 заболевших и 23 умерших от коронавируса
09:32
Россиянин Юрченко взял под контроль завод в Луганске
09:11
«ЛНР» заявила о 42 заболевших и двух умерших от ковида за сутки
23:50
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
14:12
«ДНР» вернула стелу «Россия» в центр Донецка
10:38
«ДНР»: Еще 453 заболевших и 16 умерших от ковида
все новости
22:53
«Ставки колоссальны»: В США заявили о готовности к диалогу с Россией на площадках НАТО и ОБСЕ
22:42
Бывший замминистра МВД Гогилашвили отрицает наличие у него российского гражданства
22:26
В Мирнограде шахтеры отказались подниматься на поверхность, требуя выплату долгов
21:53
Минздрав расширил перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
20:29
Боевики «ДНР» полностью сменили имя и данные пленного, чтобы его не смогли найти — Денисова
20:06
В МИД Украины прокомментировали российские предложения по «гарантиям безопасности» от США и НАТО
19:33
Законопроект об отмене сезонного перевода часов в Украине готов к рассмотрению в Раде
18:43
Повреждено 10 машин: Произошел пожар на областной станции скорой помощи в Краматорске
18:16
«Украина потеряна для России»: Песков уверяет, что Путин показывает «миролюбивую» позицию
17:48
Боевики дважды обстреляли украинских военных на Донбассе
17:29
МИД РФ показал проекты договоров с США и НАТО о «гарантиях безопасности». Белый дом отреагировал
17:15
Суд оставил Медведчука под домашним арестом по эпизоду о поставках угля из Донбасса
16:37
«ДНР» прекратила онлайн-регистрацию на прививки от коронавируса
15:56
В ростовском суде объяснили исчезновение приговора с информацией о российских военных на Донбассе
14:52
Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей
все новости
ВИДЕО
Порошенко ворвался в эфир телеканала «Рада»
16 декабря, 10:05
Новоалександровка: Что происходит на передовой в Луганской области ►
13 декабря, 10:25
На кого надавит Байден, замглавы МВД опозорился на Донбассе, арест «мэра» Макеевки. Дайджест НД ►
12 декабря, 21:55

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция